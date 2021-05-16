Beşiktaş Icrypex-TOFAŞ maç sonucu: 82-79

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Beşiktaş Icrypex, TOFAŞ'ı konuk etti. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 43-39 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi. Mücadelede Beşiktaş Icrypex adına Şehmus Hazer 20 sayıyla mücadele ederken, konuk takımda Purcell 19 sayıyla oynadı.

Serinin ilk maçını deplasmanda 92-90 kazanan siyah-beyazlı ekip, seriyi 2-0’la geçerek adını yarı finale yazdırdı. Beşiktaş Icrypex, yarı finalde normal sezonun lideri Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.





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Salon: Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi

Hakemler: Aytuğ Ekti, Serkan Emlek, Altuğ Köselerli

Beşiktaş Icrypex: Şehmus Hazer 20, Blackmon 13, Ercan Osmani 19, Berry 10, Alperen Şengün 10, Johnson 6, Furkan Haltalı 2, Egehan Arna 2, Mehmet Yağmur, Hakan Sayılı

TOFAŞ: Zubcic 5, Berkan Durmaz 8, Berk İbrahim Uğurlu 8, Phillip 14, Muhsin Yaşar 2, Purcell 19, Christon 13, Simmons 10

1. periyot: 29-20

Devre: 43-39

3. periyot: 61-54

5 faulle çıkanlar: 33.48 Johnson (Beşiktaş Icrypex), 30.51 Muhsin Yaşar, 33.26 Christon, 35.09 Purcell (TOFAŞ)

AA