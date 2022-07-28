Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Icrypex, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı forvet Jordan Usher’ı kadrosuna kattı. Jordan Usher, 2021-2022 sezonunda NCAA takımı Georgia Institute of Technology’de forma giymişti.

Jordan Usher kimdir?

21 Şubat 1999 doğumlu olan Jordan Usher, 201 cm boyunda ve forvet olarak görev almaktadır. 2017-2018 sezonunda NCAA’de California Southern Üniversitesi ile 34 karşılaşmada görev alan Jordan Usher; 4.6 sayı, 1.8 ribaund ve 1 asist ortalamalarıyla oynadı. 2018-2019 sezonunda NCAA’de California Southern Üniversitesi ile 12 maça çıkan genç basketbolcu; 8.6 sayı, 3.7 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı. 2019-2020 sezonunda Georgia Teknoloji Enstitüsü Üniversitesi ile NCAA’de 23 karşılaşmada görev alan Jordan Usher; 8.2 sayı, 4.4 ribaund ve 2.1 asist ortalamalarıyla oynadı. 2020-2021 sezonunda NCAA’de Georgia Teknoloji Enstitüsü Üniversitesi formasını 26 karşılaşmada giyen Jordan Usher; 11.6 sayı, 4.1 ribaund ve 2.7 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı. 2021-2022 sezonunda Georgia Teknoloji Enstitüsü Üniversitesi ile NCAA’de 32 karşılaşmada parkede yer alan Jordan Usher; 14.8 sayı, 6.5 ribaund ve 2.9 asist ortalamalarıyla oynadı. 2022-2023 sezonu öncesinde Jordan Usher Beşiktaş ile sözleşme imzaladı.