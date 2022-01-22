Beşiktaş Icrypex - Frutti Extra Bursaspor maçına Covid-19 engeli

Beşiktaş Icrypex, ING Basketbol Süper Ligi 18. haftasında yarın Frutti Extra Bursaspor ile oynayacakları karşılaşmanın, takım içerisindeki Covid 19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımımız ile Frutti Extra Bursaspor arasında yarın (23 Ocak) saat 13.00’te BJK Akatlar Spor Kompleksi’nde oynanması planlanan ING Basketbol Süper Ligi 18. hafta müsabakası, uygulanan Covid-19 PCR testleri neticesinde iki sporcumuz ile teknik ekibimizden iki kişide pozitif bulguya rastlanması sebebiyle Basketbola Dönüş Protokolü’nün 12. bölüm “Müsabakaların Ertelenmesi” başlıklı maddesi doğrultusunda ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Öte yandan testi pozitif sonuçlanan sporcularımızla teknik ekibimizde yer alan iki kişinin; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.



