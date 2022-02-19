Beşiktaş Icrypex - Frutti Extra Bursaspor maç sonucu: 86-80
ING Basketbol Süper Ligi 18. hafta erteleme maçında Beşiktaş Icrypex, Frutti Extra Bursaspor ile karşılaştı. Normal süresi 75-75'lik eşitlik ile geçen mücadelenin uzatma bölümünde Siyah-Beyazlı ekip 86-80’lik skorla galip geldi.
ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonunda 18. hafta erteleme müsabakasında Beşiktaş Icrypex, Frutti Extra Bursaspor ’u 86-80’lik skorla mağlup etti.
Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde oynanan müsabakanın normal süresi 75-75 tamamladı. Beşiktaş Icrypex’te Egehan Arna 22 sayıyla oynarken, Frutti Extra Bursaspor’da ise Derek Needham 22 sayı kaydetti.
İLK ÇEYREK SONUCU: 22 - 18
İLK YARI SONUCU: 37 - 38
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 49 - 51
DÖRDÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 75 - 75
UZATMALAR SONUCU: 86 - 80