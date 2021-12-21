Beşiktaş Icrypex-EWE Baskets Oldenburg maç sonucu: 88-72

Ahmet Kandemir’in komutasındaki Beşiktaş ’ta Trevon Bluiett 19 sayı, Kenan Sipahi 17 sayı 5 ribaunt 5 asist, Egehan Arna 16 sayı, Dedric Lawson 11 sayı, Isaiah Whitehead ve Furkan Haltalı 8 sayı, Ercan Osmani 6 sayıyla oynadı.

Mladen Drijenčić’in çalıştırdığı Almanya temsilcisinde Cameron Clark 18 sayı, Tai Odiase 16 sayı, Max Heidegger 11 sayı Matt Farrell 10 sayı üretti.

Yeni transfer Kenan Sipahi‘nin skorer oyunuyla maça giriş yapan Siyah Beyazlılar, Isaiah Whitehead’ın da basketleriyle düşük tempolu maçın ilk 6 dakikasına 14-12 önde geçti. Periyodun sonunda rotasyon oyuncularından katkı alan Alman temsilcisi öne geçmeyi başarsa da Egehan Arna’nın kendi yarı sahasından gönderdiği üçlükle periyot 21-19 tamamlandı.

İkinci çeyreğe yine Kenan ile iyi başlayan temsilcimiz, periyodun ortalarına doğru yaşadığı konsantrasyon problemleriyle birlikte 15. dakikayı 30-31 geride geçti. Çeyreğin kalan bölümünde oyunu dengeleyen Beşiktaş, soyunma odasına 39-37 ile gitti.

Üçüncü çeyrekte Oldenburg’un boyalı bölgeden sayılarına Egehan Arna ile cevap veren Beşiktaş, 27. dakikada maçta farkı ilk kez 8 sayıya kadar çıkardı: 55-47. Çeyrek sonunda Phil Pressey ile skor bulan Oldenburg, maçın son çeyreği öncesi durumu 57-54‘e getirdi.

Oldenburg’un serisini 11-0’a çıkarmasının ardından Kenan Sipahi ile nefes alan temsilcimiz, maçın son 7.5 dakikasına 65-58 önde girdi. Maçın son 5 dakikasına farkı çift hanelere çekerek giren ev sahibi ekip, karşılaşmadan 88-72‘lik skorla galip ayrıldı.

Çeyrek skorları:

1. çeyrek: 21-19

2. çeyrek: 39-37

3. çeyrek: 57-54

4. çeyrek: 88-72

Kaynak: Eurohoops