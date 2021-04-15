Beşiktaş Icrypex-Bahçeşehir Koleji maç sonucu: 83-77

ING Basketbol Süper Ligi’nin 27. haftası erteleme maçında Beşiktaş Icrypex, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji’ni 83-77 mağlup etti.
Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Serdar Ünal, Ziya Özorhon, Sinan İşgüder
Beşiktaş Icrypex: Şehmus Hazer 25, Blackmon 17, Furkan Haltalı 6, Johnson 14, Hakan Sayılı, Berry 12, Alperen Şengün 9, Mehmet Yağmur
Bahçeşehir Koleji: Evans 2, Jones 7, İsmet Akpınar 20, Jankovic 5, Stimac 18, Erkan Yılmaz 10, Thomas Akyazılı 6, Aldridge 5, Burak Can Yıldızlı 2, Rıdvan Öncel 2, Hadi Özdemir, Deniz Kılıçlı
1. Periyot: 26-24
Devre: 46-48
3. Periyot: 60-63
Beş faulle çıkanlar: 37.56 Jones, 39.07 Thomas Akyazılı (Bahçeşehir Koleji)