Beşiktaş için Thomas Henry iddiası

Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak tarihi sezonda zafere ulaşan Beşitaş'ta forvet bölgesi için önemli bir golcü gündeme geldi.

İngiliz basınında yer alan habere göre Belçika ekibi Leuven'de forma giyen Fransız forvet Thomas Henry, siyah beyazlıların gündeminde yer alıyor. 26 yaşındaki forvet 1,91'lik boyuyla ve buna bağlı olarak hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çekiyor. Haberde golcü futbolcu için Beşiktaş'ın yanı sıra İngiltere Championship ekibi Swansea City'nin de yaz transfer dönemi için harekete geçtiğinden bahsedildi.





"Herkes Beşiktaş'ı bilir"

Sezon ortasında da siyah beyazlıların gündemine gelen Golcü futbolcu, Beşiktaş ile ilgili "Diğer ligler benim için daha öncelikli geliyor. Almanya, İngiltere, İtalya veya İspanya beni daha çok hayal ettiriyor. Ancak herkes yer yıl Avrupa kupalarında oynayan büyük bir kulüp olan Beşiktaş’ı bilir. Neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.





İlgili Haberler Lille şampiyon olursa Burak, Yusuf ve Zeki tarihe geçecek





31 maçta 27 gole katkı

2019'dan itibaren Leuven forması giyen Thomas Henry, Belçika ekibiyle bu sezon çıktığı 31 lig maçında 21 gol 6 asistlik performans sergiledi. Piyasadeğeri 3,5 milyon euro olan Fransız futbolcunun takımıyla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.