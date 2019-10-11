Beşiktaş için Steven Gerrard iddiası

Abdullah Avcı yönetiminde lige istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak başkanlık seçimi merakla bekleniyor.
İngiltere kaynaklı Daily Record'dan ise seçim sonrası döneme ilişkin bomba bir iddia geldi. Beşiktaş'ta mevcut başkan adaylarından birinin, seçim sonrası takımın teknik direktörlüğüne Steven Gerrard'ı getirmeyi planladığı belirtildi.
Liverpool efsanesi Steven Gerrard, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra Kasım 2016'da Liverpool Akademi'de teknik direktörlük görevine başlamıştı. İngiliz oyuncu, sonrasında ise Nisan 2018'de İskoçya'da Rangers'ın başına geçmişti.
Geçtiğimiz sezon İskoçya Premier Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Rangers, bu sezon oynadığı 8 maçta 7 galibiyet alarak ligde lider durumda yer alıyor.
2018'de Rangers ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Gerrard'ın Ahmer Nur Çebi'nin teknik direktör adaylarından olabileceği belirtiliyor.