Beşiktaş için son çıkış!

Beşiktaş’ta gündem artık Galatasaray derbisi... Avrupa Ligi’nde haftayı hayal kırıklığıyla kapatan Siyah-Beyazlılar’da gözler Süper Lig’e çevrildi. Kötü bir sezon geçiren ve alt sıralardan bir türlü kurtulamayan Beşiktaş’ta, derbiye ‘son çıkış’ gözüyle bakılıyor. Dev maçta alınacak bir galibiyet, yeni yönetimle birlikte takıma büyük hava katacak. Ancak olumsuz bir sonuçta hem teknik direktör Abdullah Avcı’nın hem de futbolcuların kaderi yeni baştan yazılacak. İstenmeyen bir tablo ortaya çıkması halinde, teknik heyette değişiklik gündeme gelebileceği gibi, birçok futbolcu da satış listesine konulacak ve geniş çaplı bir ara transfer listesi hazırlanacak.

Sakatlarda son durum...

Kara Kartal’da Dorukhan, Burak Yılmaz, Douglas, Diaby, N’Koudou, Victor Ruiz ve Gökhan Gönül, sakatlıkları nedeniyle dün akşam Braga karşısında forma giyemedi. Teknik heyet, sağlık ekibiyle bir toplantı yaparak, Galatasaray derbisine hangi oyuncuların yetişip yetişemeyeceği hakkında detaylı bilgi alacak. Avcı, derbi kadrosunu işte bu rapora göre şekillendirecek.



