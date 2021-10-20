Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş , ne yazık ki C Grubu'ndaki üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı. İlk karşılaşmasında Borussia Dortmund'a evinde 2-1, Ajax'a deplasmanda 2-0 kaybeden Siyah-Beyazlılar, dün de sahasında Portekiz ekibi Sporting Lisbon'a 4-1 kaybetti. Kupa 1'de 3 mücadeleden de yenilgiyle ayrılan ve henüz puanı olmayan Kara Kartal'ın artık grupta ilk iki sırada yer alması çok zor gözüküyor. Temsilcimizin şu anki en gerçekçi hedefi, üçüncü sırayı almak olacak.

Sporting'den rövanşı almalıyız

Ancak bu yolda en önemli şey, bizi İstanbul'da mağlup eden Lizbon'dan 3 Kasım'da onların evinde rövanşı, daha farklı bir skorla kazanarak almak olacak. Puan eşitliği halinde ikili averaja bakılan organizasyonda teknik direktör Sergen Yalçın'ın öğrencileri, 24 Kasım'da Ajax'la, 7 Aralık'ta da Dortmund'la (d) grup maçlarını tamamlayacak. İlk ikinin bir üst tura çıktığı Devler Ligi'nde Beşiktaş, üçüncü sırada bu aşamayı tamamlaması durumunda yoluna Avrupa Ligi'nde devam etme şansını yakalayacak.