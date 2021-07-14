Beşiktaş için Miguel Borja iddiası

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş , bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Forvet hattına takviye yapmayı planlayan siyah beyazlıların gündemine son olarak Kolombiyalı golcü Miguel Borja geldi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Beşiktaş, Brezilya ekibi Palmeiras'ta forma giyen Borja ile ilgileniyor. Siyah beyazlı kulübün 28 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği iddia edildi.









22 maçta 14 gol attı

2017 yılından beri Palmeiras'ın kadrosunda yer alan Miguel Borja, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Kolombiya ekibi Junior FC ile çıktığı toplam 22 maçta 14 gole imza attı. Palmeiras ile Aralık 2022'de sözleşmesi sona erecek olan Borja'nın 4,8 milyon euroluk bonservis bedeli bulunuyor.