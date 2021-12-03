Beşiktaş için her şey yeniden başlasın

Yazarımız Orhan Yıldırım, Kasımpaşa deplasmanına çıkacak Beşiktaş 'ı değerlendirdi:

Sil baştan başlamak gerek bazen

Hayatı sıfırlamak

Sil baştan sevmek gerek bazen

Her şeyi, unutmak

Beşiktaş’ın anlık durumunu en iyi özetleyen şarkı nakaratı. Başkan ve camiadan güven tazeleyen Sergen Yalçın; dönüm maçına çıkıyor. Son altı resmi maçı kaybedip yol ayrımına gelen hoca, her şeye sil baştan diyecek. Kasımpaşa önünde kimsenin aklından üç puandan başka sonuç geçmiyor. Galibiyet serisine geçip devre bitene kadar kalan beş maçtan hedeflenen 15 puan.

Alex Teixeira yok

Büyük umutlar ile transfer edilen, Pjanic ve Alex beklentilere karşılık veremeyip hayal kırıklığı yaşattılar. Alex Teixeira bu akşam sakatlığı nedeniyle yok. Pjanic’in de oynamayacağı yönünde bilgiler gelmişti ancak son anda kadroya alındı. Yine de 90 dakikayı çıkarması zor gözüküyor. Bu bölgede alterantiflerin olması avantaj.

Uyumsuz ikiliye dikkat

Aboubakar ile süper ikili olan Larin, Batshuayi gelince geri vitese taktı. Belçikalı santrfor da Kanadalı’ya ayak uydurdu. İdmanlarda çok iyi işler yapıyorlar. Maçlara çıkınca tam tersi görüntü var. Teknik ekip bu kopukluğa çözüm üretir ise zirveye yeniden ortak olur. Kasımpaşa sınavı bu açıdan da yeni başlangıç olmaya aday. Sadece bu değil elbet. Atıl kalan Oğuzhan, genç yetenek Can, tartışılan Salih, istikrarsız N’Koudou, parlayıp sönen Ghezzal, dökülen savunma. Yeniden kaleye geçen Ersin. Sakatlıktan çıkan Rıdvan. Gol ve asisti bulunmayan Kenan. Kenarda tüm sinerjisini hakemlere yönelten Sergen hoca ve ekibi için de yeni sayfaya başlangıç niteliği taşıyor