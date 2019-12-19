Beşiktaş için Fulya’dan büyük umut!

Siyah-Beyazlılar’da yeni yönetim, kulübün içinde bulunduğu mali sorunları çözmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda ilk olarak 120 milyon TL’lik kaynağı yönetim kurulu üyeleri arasında oluşturan ve oyuncuyla personel ödemelerini gerçekleştiren idareciler, şimdi kulübün 2.7 milyar TL’lik borcunu düşürebilmek için düğmeye bastı. Bu doğrultuda bir gayrımenkul firmasıyla anlaşma yapan Siyah-Beyazlılar, kulübün İstanbul Fulya’da bulunan tüm mülklerinin değerini belirlemek için çalışma başlattı. Bölgeyle ilgili olarak değer belirleme işleminin tamamlanması sonrasında konunun, 11 Ocak’ta düzenlenecek genel kurul toplantısının üyelerle tartışılması planlanıyor. İşte Siyah- Beyazlılar’ın çalışma başlattığı bölgedeki taşınmazları:

1)Şan Ökten Tesisleri. Onaylı 6500 metrekare kapalı inşaat imar hakkı bulunan tesis, Siyah-Beyazlı ekibin Ümranıye Nevzat Demir Tesisleri’nden önce kamp merkezi olarak kullanıyordu.

2)Benzin İstasyonu. Şan Ökten Tesisleri’nin bitişiğinde bulunan benzin istasyonu ve içinde bulunan kafeterya ile yönetim binası.

3)Fulya Projesi içinde bulunan hastane bloğu. Şu anda Acıbadem hastanesinin bulunduğu yer.

4)Fulya Projesi içinde bulunan ofis plazası ve inşaatı yeni bitten 2 katlı AVM... Yeni yapılan AVM’de 23 dükkan bulunuyor.

Süleyman Hatısaru