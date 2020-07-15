Beşiktaş için çalışmalar başladı

Fenerbahçe, pazar günü Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Sarı-Lacivertliler, Avrupa iddiasını sürdürmek için son şans gözüyle bakılan derbinin hazırlıklarına dün başladı. Haftanın ilk idmanına sakatlıkları bulunan Tolgay Arslan, Simone Falette ve Mevlüt Erdinç katılmadı. Sarı-Lacivertliler, teknik ve taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Teknik ekip ayrıca oyunculara Sivas maçındaki hatalarını tek tek gösterdi.