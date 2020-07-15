Beşiktaş için çalışmalar başladı
Fenerbahçe, pazar günü Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Sarı-Lacivertliler, Avrupa iddiasını sürdürmek için son şans gözüyle bakılan derbinin hazırlıklarına dün başladı. Haftanın ilk idmanına sakatlıkları bulunan Tolgay Arslan, Simon Falette ve Mevlüt Erdinç katılmadı.
Fenerbahçe, pazar günü Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Sarı-Lacivertliler, Avrupa iddiasını sürdürmek için son şans gözüyle bakılan derbinin hazırlıklarına dün başladı. Haftanın ilk idmanına sakatlıkları bulunan Tolgay Arslan, Simone Falette ve Mevlüt Erdinç katılmadı. Sarı-Lacivertliler, teknik ve taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Teknik ekip ayrıca oyunculara Sivas maçındaki hatalarını tek tek gösterdi.