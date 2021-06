Beşiktaş için Amine Harit iddiası

On numara pozisyonu için Siyah Beyazlılar'ın gündemine her geçen gün yeni isimler gelmeye devam ediyor. Alman basını, Schalke ile Bundesliga'dan bir alt lige düşen Amine Harit'in, Kara Kartal'ın gündeminde olduğunu yazdı.

Bu doğrultuda Beşiktaş Yönetimi'nin, 23yaşındaki yıldız futbolcuyu 1 seneliğine kiralamak istediği bildirildi. Harit, geçen sezon31 maçta2gol ve6asistlik performans sergilemişti.