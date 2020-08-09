Beşiktaş için Ali Almoez iddiası

Yıldız golcüsü Burak Yılmaz'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transferi sonrası forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Katar'da Al-Duhail forması giyen Ali Almoez'in Siyah-Beyazlılar'a önerildiği belirtildi.

Yunan basınından enwsi'nin haberine göre AEK'nın ilgilendiği 23 yaşındaki oyuncu ile Portekiz ekibi Guimaraes, Çek ekibi Sparta Prag ve Beşiktaş'ın da isimleri geçiyor.

Beşiktaş'a önerildiği belirtilen oyuncu, Al-Duhail'de senelik 1 milyon Euro kazanırken kariyerine Avrupa'da devam etme isteği ile gideceği takımdan 500 bin Euro'luk bir maaş talebinde bulunuyor. Daha önce Avusturya'da Link ve İspanya'da Cultural Leonesa formaları giyen Ali Almoez, 2016'dan beri Katar'da Al Duhail forması giymekteydi.

Katar Milli Takımı'nın da değişmez isimlerinden olan genç oyuncu, 2019 Asya Kupası'na damga vurmuştu. Katar'ın ilk şampiyonluğuna ulaştığı turnuvada Almoez, 9 gol ile gol krallığını ve turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü almayı başarmıştı. Final maçında Katar, Japonya'yı 3-1 mağlup ederken de takımını öne geçiren karşılaşmanın açılış golünü atmıştı.