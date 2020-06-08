Beşiktaş için 2800 km yolculuk

Koronavirüs sebebiyle uzun bir süre İstanbul’da kalan Beşiktaş Futbol Aş Başkanı Erdal Torunoğulları, geçtiğimiz ay Hollanda’ya ailesinin yanına gitmişti. Tecrübeli yönetici, virüs tedbirlerinin azaltılması sonrasında İstanbul’a dönüş yapmaya karar verdi. Torunoğulları, Hollanda’dan İstanbul’a kara yoluyla geliyor. Dün Instagram’dan bir paylaşımda bulunan başarılı yönetici, FANATİK’e yaptığı açıklamada, “Virüs sebebiyle uçaklar güvenli değil. Daha önce de Hollanda’dan İstanbul’a arabayla gelmiştim. Toplamda 2800 kilometre yolumuz var. Şoförümle beraber gidiyoruz” dedi.