Beşiktaş Hulk transferi için cevap bekliyor!

Forvet transferi konusunda ilk olarak Mario Mandzukic’in ismi üzerine yoğunlaşan Kara Kartal, Hırvat futbolcuyu İtalyan devi Milan’a kaptırmıştı. Ekonomik olarak elinde büyük bir bütçe bulunmayan Siyah-Beyazlılar, buna rağmen ses getirecek bir golcü hamlesi yapmak için yoğun çaba sarf ediyor. Bu doğrultuda son olarak Hulk için girişimlerini sürdüren yönetim, 34 yaşındaki yıldıza teklifini yaptı. Son olarak Çin Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG’de forma giymesinin ardından Ocak ayı itibarıyla boşa çıkan başarılı hücum oyuncusuna ligin ikinci yarısı için 1 milyon Euro garanti ücret ve şampiyonluk bonusu önerisinde bulunan yönetim, gelecek cevabı bekliyor.

8 yılda 250 milyon Euro kazandı

Boşa çıkmasının ardından soluğu ülkesi Brezilya’da alan Hulk, ailesiyle birlikte karar aşamasında... Zenit ve Shanghai’de görev yaptığı 8 yılda ortalama 250 milyon Euro’luk dev bir kazanç elde eden tecrübeli futbolcu, kariyerinin son döneminde bir Avrupa kulübüne transfer olup şampiyonluk sevinci yaşamak istiyor. Bundan dolayı Arap Yarımadası’ndan gelen yüksek maaşlı önerileri geri çeviren 1,80’lik futbolcu, kendisine Beşiktaş ve eski kulübü Porto’dan gelen önerileri değerlendiriyor. Dünyaca ünlü futbolcunun, kararını yakın zaman içerisinde vermesi bekleniyor.

Josef’ten son bilgileri alıyor

Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza’nın yakın arkadaşı olan Hulk, Kara Kartal’la ilgili olarak bilgileri bu isim aracılığıyla alıyor. Yeni bir macera için hevesli olan tecrübeli oyuncunun, Beşiktaş’ın önerisine olumlu yanıt vermesi halinde yönetimin planı şimdiden belli. Başarılı futbolcu için hazırlıklarını yapan Siyah-Beyazlılar, Hulk’tan teklife, ‘Evet’ cevabının gelmesinin ardından özel uçağı Rio’ya gönderip dünyaca ünlü süperstarı İstanbul’a getirmeyi planlıyor.

Gökmen Özcan