Beşiktaş HDI Sigorta - Galatasaray maç sonucu: 65-72

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Galatasaray ile Beşiktaş HDI Sigorta'nın karşı karşıya geldiği mücadeleden Sarı-Kırmızılı ekip 72-65'lik skorla galip ayrıldı.

Sarı-Kırmızılılarda Kaela Davis 25 sayı, ile maçın en skorer ismi olurken Beşiktaş'ta ise Erica McCall 22 sayı ile mücadele etti.

Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı sayılara sahne olurken, Galatasaray devreye 36-34 önde gitti. Üçüncü çeyrekte farkı açmaya başlayan Sarı-Kırmızılı ekip son çeyreğe 8 sayı farkla 59-51 önde girdi. Son çeyrekte de skor avantajını koruyan Galatasaray sahadan 72-65'lik galibiyet ile ayrıldı.

İLK ÇEYREK SONUCU | 22-22

İLK YARI SONUCU | 34-36

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU | 51-59

MAÇ SONUCU | 65-72



