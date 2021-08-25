Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş HDI Sigorta, Birleşik Amerikalı pivot Erica McCall'u kadrosuna kattı.

Erica McCall son olarak Macaristan'ın Atomeromu KSC Szekszard takımında forma giydi.

Erica McCall kimdir?

21 Ağustos 1995 ABD doğumlu olan Erica McCall, 190 cm boyunda ve pivot olarak görev almaktadır.

2017 yılında Standford Üniversitesi'nden mezun olan Erica, buradaki son sezonunda 38 karşılaşmada görev aldı ve 14.4 sayı, 9.4 ribaund, 1.7 asist ortalamalarıyla oynadı. ABD alt yaş milli takımlarında çok kez forma giyen Erica McCall 2017 yılında Indiana Fever tarafından 2. tur 17. sıradan draft edildi.

2017-2018 sezonunda Macaristan'ın Atomeromu KSC Szekszard takımında 26 lig maçında parkede yer alan Erica McCall; 13.6 sayı ve 7 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Aynı sezon Eurocup'ta 12 karşılaşmada görev alan başarılı pivot; 10.3 sayı ve 6.3 ribaund ortalamalarını yakaladı.

2018-2019 sezonunda Atomeromu KSC Szekszard ile ligde 27 karşılaşmaya çıkan başarılı pivot; 13.1 sayı, 7.9 ribaund ve 1 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.

Eurocup'ta ise 9 karşılaşmada görev alan Erica McCall; 18.6 sayı, 9.2 ribaund ve 2 asist ortalamalarıyla oynadı.

2019-2020 sezonunda Atomeromu KSC Szekszard ligde çıktığı 21 karşılaşmada; 14.7 sayı, 8.9 ribaund ortalamalarıyla süre alan Erica, Eurocup'ta ise 8 karşılaşmada parkede yer aldı ve 14.8 sayı, 9 ribaund ortalamalarını yakaladı.

2020-2021 sezonunda Atomeromu KSC Szekszard ile Macaristan liginde 17 karşılaşmada görev alan başarılı pivot; 11.2 sayı, 8.6 ribaund ortalamalarıyla yakalarken, EuroCup'ta ise 7 karşılaşmada mücadele etti ve 11.3 sayı, 10.1 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

Erica McCall 2021-2022 sezonu öncesinde Beşiktaş HDI Sigorta takımımız ile sözleşme imzaladı.