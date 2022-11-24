Beşiktaş, hazırlık maçı programını açıkladı

Bugün saat 16.00’da BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarına başlayacak olan Beşiktaş , 5-18 Aralık tarihleri arasında Antalya Gloria Sports Arena’da kamp yapacak.
Siyah-beyazlılar, Antalya kampı öncesinde İstanbulspor ve Fatih Karagümrük ile Antalya kampında ise Charleroi ve Westerlo kulüpleriyle hazırlık maçları oynayacak.
Beşiktaş'ın hazırlık maçları programı şöyle:
29 Kasım Salı
19.00 Beşiktaş – İstanbulspor (Vodafone Park)
2 Aralık Cuma
19.00 Beşiktaş – VavaCars Fatih Karagümrük (Vodafone Park)
8 Aralık Perşembe
Beşiktaş – Charleroi (Antalya)
11 Aralık Pazar
Beşiktaş – Westerlo (Antalya)