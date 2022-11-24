Beşiktaş, hazırlık maçı programını açıkladı

Bugün saat 16.00’da BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarına başlayacak olan Beşiktaş , 5-18 Aralık tarihleri arasında Antalya Gloria Sports Arena’da kamp yapacak.

Siyah-beyazlılar, Antalya kampı öncesinde İstanbulspor ve Fatih Karagümrük ile Antalya kampında ise Charleroi ve Westerlo kulüpleriyle hazırlık maçları oynayacak.

Beşiktaş'ın hazırlık maçları programı şöyle:

29 Kasım Salı

19.00 Beşiktaş – İstanbulspor (Vodafone Park)

2 Aralık Cuma

19.00 Beşiktaş – VavaCars Fatih Karagümrük (Vodafone Park)

8 Aralık Perşembe

Beşiktaş – Charleroi (Antalya)

11 Aralık Pazar

Beşiktaş – Westerlo (Antalya)