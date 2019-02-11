Beşiktaş havaya girdi

Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarıya 3-0’lık Akhisarspor galibiyetiyle başlayan Siyah-Beyazlılar, ardından evinde Erzurumspor’la 1-1 berabere kalıp şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşamıştı. Bu durumun ardından lig lideri Başakşehir’le arasındaki fark 11’e kadar çıkan Kara Kartal, 20. haftada deplasmanda Antalyaspor’u 6-2’lik skorla devirip umutlarını tazelemişti. Takımın yeni yıldızı Shinji Kagawa’nın oyuna 81. dakikada dahil olup kısıtlı sürede kaydettiği 2 golün ardından lider Başakşehir’in Erzurumspor karşısında 2 puan bıraktığı haftayı Beşiktaş’ın 2-0’lık skorla geçmesi sonrasında camiada inanç daha da arttı.

Taraftardan tam destek

Ara transfer döneminde Trabzonspor’dan Beşiktaş’a transfer olan ancak Siyah-Beyazlılar’daki macerası istediği gibi başlamayan Burak Yılmaz, önceki gün patlamayı yaptı. Vodafone Park’taki binlerce taraftarın alkışları ve tezahüratlarıyla başladığı karşılaşmada birbirinden klas 2 gole imzasını atan Burak, Başakşehir’le takımının puan farkını 9’a düşürdü. Lig bitimine 13 maç kala liderle arasındaki puan farkının tek haneye düşmesinin ardından takımın üzerindeki kara bulutlar dağılırken kaybolan şampiyonluk umutları ise tekrar canlandı.

Kagawa'dan Şenol Güneş'e 11 mesajı

Siyah-Beyazlılar'ın ara transfer döneminde Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’dan sezon sonuna kadar kiraladığı Shinji Kagawa, Beşiktaş formasıyla Antalyaspor karşısında ilk maçına çıkıp 2 gol atmıştı. Kara Kartal’daki ikinci karşılaşmasına önceki akşam Bursaspor karşısında çıkan Japon futbolcu, bu sefer takımına gol ya da asist katkısı yapamasa da klasıyla göz kamaştırmıştı. Yıldız futbolcu, Beşiktaş’ın dünkü idmanına da damgasını vuran isim oldu.

Bursaspor maçına ilk 11’de çıkan oyuncuların yenileme çalışmasıyla tamamladıkları antrenmanda etkili görüntüsüyle dikkat çeken Kagawa, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde hocası Şenol Güneş’e 11’de görev yapmak için hazır olduğunu gösterdi