Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın yokluğunda Beşiktaş karşılaşmasında takımın başında Özhan Pulat yer aldı. Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan'ın karşılaşma öncesinde yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Ömer Erdoğan, takımıyla birlikte karşılaşmaya gelememiş ve şehirde karantinada kalmıştı. Erdoğan'ın yerine Beşiktaş karşılaşmasında Özhan Pulat, takımın başında yer aldı.

PULAT'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Hatayspor Yardımcı Antrenörü Özhan Pulat, Süper Lig'in 38'inci haftasında iç sahada 3-1'lik skorla kazanılan maçın 11'inde tek değişikliğe gitti. Pulat, sarı kart cezalısı Sackey'in yerine Traore'yi görevlendirdi.

Hatayspor'un Beşiktaş karşısındaki 11'i şöyle: "Munir- Popov, Billong, Pablo Santos, Katranis, Aabid, Ruben Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf."

HATAYSPOR'DA 3 İSİM SARI KART SINIRINDA

Hatayspor'da Beşiktaş karşılaşması öncesinde 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Rayane Aaabid, Pablo ve Adama Traore, Beşiktaş mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde Süper Lig'in 40'ıncı haftasında iç sahada oynanacak Yukatel Denizlispor mücadelesinde görev alamayacak.

DHA