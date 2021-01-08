Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, uygulanan taktik programı sonrası yapılan kanat-orta-şut çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş, Süper Lig’de Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın (9 Ocak) saat 12.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 16.00’da özel uçakla Hatay’a giderek kampa girecek.