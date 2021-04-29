Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Süper Lig’in 39. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1 Mayıs Cumartesi günü Vodafone Park’ta karşılaşacak Beşiktaş, ara vermeden hazırlıklarına başladı. Siyah Beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Çaykur Rizespor maçında görev yapan futbolcular yenilenme çalışmaları yaparken diğer oyuncular, istasyon koşuları sonrası pas ve top kapma idmanları gerçekleştirdi. Antrenman yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla tamamlayacak ve kampa girecek.