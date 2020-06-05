Beşiktaş, Hamza Barry ısrarını sürdürüyor
Son dakika haberi... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Hajduk Split ile sözleşmesi sona erecek olan Hamza Barry ile ilgileniyor. Siyah-Beyazlı ekibin 25 yaşındaki futbolcunun transferini bitirmek için girişimlerini hızlandırdığı öğrenildi.
Beşiktaş'ın transfer listesine her geçen gün yeni isimler ekleniyor. Beşiktaş’ın gündemine gelen son futbolcu Hırvatistan’da Hajduk Split takımında forma giyen Hamza Barry olmuştu.
Sergen Yalçın’ın orta sahada alternatif yaratmak istemesi üzerine 25 yaşındaki futbolcunun Siyah-Beyazlı ekibe katılması için girişimlerin hızlandırıldığı öğrenildi. Sezon sonunda kontratı bitecek olan Barry’nin bonservisi bulunmuyor.