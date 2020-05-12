Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren ve özellikle de kontratı biten oyunculara yönelen Beşiktaş, son olarak gündemine Hammarby forması giyen sol açık Muamer Tankovic'i aldı.

Yunanistan'dan TO10'un haberine göre AEK'nin ocak ayından beri peşinde olduğu Tankovic için Beşiktaş, bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Tankovic'in kulübü Hammarby ile olan sözleşmesi 30 Haziran itibariyle sona ererken AEK ve Beşiktaş'ın yanı sıra Feyenoord'un da oyuncuyla ilgilendiği belirtilmekte.

Daha önce Fulham ve AZ Alkmaar kadrolarında da yer alan 25 yaşındaki oyuncu, 5 kez İsveç Milli Takımı forması giyerken geçtiğimiz sezon İsveç Ligi'nde de 28 maçta 14 gol, 8 asistlik bir performans sergilemişti.

Zlatan Ibrahimovic'in ortağı olduğu Hammarby'nin formasını giyen Tankovic, son olarak Ibrahimovic ile bir Türk restoranında iftar yemeğine katılmıştı.