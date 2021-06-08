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Beşiktaş haberi: Valentin Rosier gelen teklifleri reddediyor

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymesine rağmen kazanılan başarının en önemli isimlerinden biri olan Valentin Rosier, Siyah Beyazlı ekipte kalmak istiyor.

08 Haziran 2021, Salı 10:22 Son Güncelleme:
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Beşiktaş haberi: Valentin Rosier gelen teklifleri reddediyor

Beşiktaş ’ta geçirdiği harika sezonun ardından verdiği her röportajda, “Türkiye’de kalmak istiyorum” diyen Valentin Rosier, Fransız kulübü St. Etienne’den gelen teklifi reddetmişti.

Yıldız sağ bek son olarak Rus devi CSKA’nın menajerler aracılığıyla yaptığı çağrıya da olumsuz yanıt verdi.


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