Beşiktaş haberi: Valentin Rosier gelen teklifleri reddediyor
Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymesine rağmen kazanılan başarının en önemli isimlerinden biri olan Valentin Rosier, Siyah Beyazlı ekipte kalmak istiyor.
Beşiktaş ’ta geçirdiği harika sezonun ardından verdiği her röportajda, “Türkiye’de kalmak istiyorum” diyen Valentin Rosier, Fransız kulübü St. Etienne’den gelen teklifi reddetmişti.
Yıldız sağ bek son olarak Rus devi CSKA’nın menajerler aracılığıyla yaptığı çağrıya da olumsuz yanıt verdi.