Beşiktaş haberi: Üyelik affı için kongre yapılacak

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün Sakarya Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Emre Çaylan’ın ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltı organizasyonunda Sakaryalı Beşiktaşlılar’la bir araya geldi. Çebi burada yaptığı konuşmada, "Düşen üyeliklerin affedilebilmesi için tüzük kongresi yapılmalı. İnşallah sonbaharda tüzük kongresi gerçekleştireceğiz. Orada bu affı çıkaracağız" dedi. Başkan kendilerinden önceki yönetimin 830 kişiyi üye yaptığını, kendileri döneminde 3 bin 830 üye alındığını belirtirken, "Hazır böyle bir yönetim varken, çevrenizdeki arkadaşlarınızı üye olmaya yönlendirebilirsiniz" ifadelerini kullandı.