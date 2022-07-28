Beşiktaş haberi... Transferde kartal uçuşu

Beşiktaş ’ın sol bek transferi adına gündemine gelen isimlerden Mohanad Jeahze, Siyah-Beyazlılar’a transfer olma isteği nedeniyle takımı Hammarby’de zor günler geçiriyor. Iraklı sol bek, takımının Varbergs ile oynadığı maça çıkmayı reddetmişti. Bu hareketi, kulüp tarafından cezasız bırakılmadı. İsveç’te yayın yapan Sportbladet’in haberine göre Hammarby, Varbergs maçındaki tutumu nedeniyle Mohanad Jeahze’yi kadro dışı bıraktı. Kendisine yapılacak bir sonraki bilgilendirmeye kadar kadro dışı kaldığı aktarıldı. Hammarby’nin sportif direktörü Jesper Jansson, iddiaları yalanlamadı fakat böyle bir şey olduğunda kendi iletişim kanalları üzerinden resmi açıklamayı yapacaklarını belirtti. İlk olarak Expressen, Beşiktaş’ın Jeahze için 1.4 milyon Euro düzeyinde bir teklif yaptığını belirtmiş ancak Hammambry’ın bu teklifi kabul etmediği iddia edilmişti.

Yakın süreçte...

Gelişmeler sonrası Varbergs maçında ilk 11’de yer alan Jeahze, takım arkadaşlarıyla ısınmaya çıkmadı ve maçı da geçireceği yedek kulübesinde oturdu. Maçtan sonra Jesper Jansson, Jeahze’nin odaklanamadığını ve farklı kulüplerin kendisine ilgisi olduğunu doğrulamıştı. Kara Kartal, bu oyuncunun transferini yakın süreçte tamamlamayı planlıyor.