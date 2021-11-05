Beşiktaş haberi: Trabzonspor maçı öncesi 3 güzel haber!

Beşiktaş bu sezon sakatlıklardan yana çok çekti. Sporting deplasmanına sakatlıkları nedeniyle Rosier, Vida, Pjanic, N'Koudou ve Batshuayi'yi götüremeyen Siyah-Beyazlılar'a 3 isimden iyi haber geldi. Stoper Vida, ön libero Pjanic ve kanat oyuncusu N'Koudou'nun iyileştikleri bildirildi. 7 haftadır takımdan uzak kalan N'Koudou'nun maç eksiği nedeniyle Portekiz'e götürülmediği, Trabzon mücadelesinin kadrosunda bulunma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

Bugün test yapılacak

Sakatlar arasında olan sağ bek Rosier'in durumu ise bugün yapılacak testlerden sonra netlik kazanacak. Adale sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Fransız oyuncunun oynama ihtimalinin bulunduğu kaydedildi. Kartal'a tek olumsuz haber Batshuayi'den geldi. Belçikalı golcünün Trabzonspor karşılaşmasında da takımdaki yerini alamayacağı kaydedildi. Bugün ayrıca iyileşen isimlerin de son bir kez testten geçirilecekleri ve durumlarına göre ilk 11'de başlayıp başlayamayacaklarına karar verileceği bildirildi.

Gökmen Özcan