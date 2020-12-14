Beşiktaş'ın unutulmaz oyuncularında Anderson Talisca, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Kariyerini Çin kulübü Guangzhou Evergrande'de sürdüren Talisca, Beşiktaş'ta oynadığı dönemden ve içinde Aboubakar'ın yer aldığı bir fotoğraf koydu. Talisca fotoğrafın altına 'yakında birlikteyiz' notonu düşerken bir kartal emojisi paylaştı.



