Beşiktaş haberi: Sporting karşısında tek hedef galibiyet

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarın akşam Sporting’i ağırlayacak Beşiktaş 'ta tüm planlar, 3 puan üzerine yapıldı. C Grubu’nda çıktığı ilk iki maçta Dortmund ve Ajax karşısında kayıp yaşayan Kara Kartal, Portekiz temsilcisiyle Vodafone Park’ta yapacakları maçı kazanıp üst tur şansını sonuna kadar zorlamak istiyor. Başakşehir mağlubiyeti sonrasında hem Devler Ligi’nde umutlanmak hem de Galatasaray derbisi öncesinde morallenmek için Sporting karşılaşmasını oldukça önemseyen teknik direktör Sergen Yalçın, yarın görev alacak tüm oyunculardan sonuna kadar savaşmalarını istedi.





Puan kaybına tahammül yok

Dün yapılan idman öncesinde de oyuncularıyla bir motivasyon toplantısı yapan başarılı teknik adam, Sporting karşılaşmasıyla Devler Ligi’ne yeni bir başlangıç yapacaklarını söyledi. Eksik isimlerin kadroya dönmesiyle birlikte eski güçlerini yakaladıklarını belirten Yalçın’ın, yarınki mücadelede puan kaybının telafisinin olmayacağının altını çizdiği belirtildi. Oyuncuların da Yalçın’a, Sporting karşılaşması için zafer sözü verdiği ifade edildi.