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Beşiktaş haberi... Siyah-Beyazlı kulübe Mensah'tan kötü haber

Son dakika haberi... Beşiktaş, Ganalı futbolcusu Bernard Mensah'ın ayak bileğindeki ödemin devam ettiğini açıkladı.

02 Nisan 2021, Cuma 16:48 Son Güncelleme:
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Beşiktaş haberi... Siyah-Beyazlı kulübe Mensah'tan kötü haber

Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak siyah-beyazlılardan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Futbol Takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı Süper Lig müsabakasında sol ayak bileğine aldığı darbe neticeinde ayak bileğinde ağrı oluşan futbolcumuz Bernard Mensah'a yapılan tetkikler neticesinde ayak bileğinde oluşan ödemin varlığını koruduğu tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir."

DHA


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