Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak siyah-beyazlılardan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Futbol Takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı Süper Lig müsabakasında sol ayak bileğine aldığı darbe neticeinde ayak bileğinde ağrı oluşan futbolcumuz Bernard Mensah'a yapılan tetkikler neticesinde ayak bileğinde oluşan ödemin varlığını koruduğu tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir."

DHA







