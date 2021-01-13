Beşiktaş haberi: Siyah-Beyazlı ekipte Alexandru Maxim sürprizi

Beşiktaş'ta herkes merakla golcü transferi için Mandzukic'ten gelecek cevabı beklerken yönetim farklı bir bölge için atağa kalktı.

Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK forması giyen Alexandru Maxim'i kadrosuna katmak istiyor. Kırmızı siyahlı ekipte teknik direktör Marius Sumudica'nın görevden alınmasının ardından Rumen yıldız da takımdan ayrılmaya karar verdi.

Özel hayatındaki problemler sebebiyle duygusal çöküntü içinde olan Adem Ljajic'i göndermek isteyen Beşiktaşlı yöneticiler de Maxim'e kancayı attı.

TAKAS FORMÜLÜ

Siyah beyazlıların ilgisinden dolayı mutlu olan ofansif orta saha oyuncusu da transferi için yönetimden anlayış bekliyor. Sözleşmesi mayıs 2022'de sona erecek olan oyuncuyu teknik direktör Sergen Yalçın da istiyor. 10 numara bölgesinde oynayan ve bu sezon gösterdiği performansla da büyük takdir toplayan 30 yaşındaki oyuncunun transferine tecrübeli çalıştırıcının onay verdiği belirtildi.

Ayrıca siyah-beyazlıların Maxim'e karşılık kadro dışı bırakılan Boyd ve Mirin'i de kullanabileceği öğrenildi.

Kaynak: Türkiye







