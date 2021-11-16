Brezilyalı oyuncu, ligde oynanan 12 maçın 11'inde görev yaptı. 32 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 mücadelede de 11'deydi.

Josef, takımının bu sezon oynadığı 16 maçın 15'in de toplam 1.350 dakika sahada yer aldı. Deneyimli isim, Adana Demirspor maçında ise gol sevinci yaşadı.

Brezilyalı oyuncu, bu sezon sadece 1 maç kaçırdı. Josef, sakatlığı nedeniyle Hatay deplasmanında takımını yalnız bıraktı.

32 yaşındaki oyuncu, geçen sezon kazanılan şampiyonlukta da önemli pay sahibiydi. Josef de Souza, lig ve Türkiye Kupası'nda forma giydiği 38 maçta 3 kez fileleri havalandırmış, 3 gol pası vermişti.

Rosier ve Ghezzal takipte

Sergen Yalçın’ın, bu sezon en çok görev verdiği diğer isimlerse ligde 10 maçta forma giyen Rosier ve Ghezzal oldu. Rosier, ligde iki gol pası verdi. Fransız sağ bek, bu sezon Devler Ligi'nde de 3 karşılaşmada forma giydi. Ghezzal ise bu sezon tüm kulvarda 13 maça çıktı. Cezayirli oyuncu ligde 1 gol kaydetti, 1 de gol pası verdi.

N'Sakala'nın kadro dışı bırakılması bekleniyor

Diğer yandan sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle camianın tepkisini çeken N’Sakala hakkında henüz bir karar verilmedi. Beşiktaş yönetimi, Demokratik Kongo Milli Takımı'nda bulunan oyuncuyla İstanbul'a döndükten sonra görüşecek.

Ancak 31 yaşındaki oyuncunun kadro dışı bırakılmasına kesin gözle bakılıyor.

Ayrıca devre arasında teklif gelmesi durumunda N'Sakala’nın ayrılmasının yolu açılacak.

Kaynak: TRT Spor