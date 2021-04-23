Beşiktaş haberi... Sergen Yalçın'dan Adem Ljajic sürprizi
Son dakika Beşiktaş haberi... Sergen Yalçın, kritik Kayserispor karşılaşmasında hücum bölgesinde Aboubakar, Larin ve Cenk'ten sakatlıkları nedeniyle yararlanamayacak. Tecrübeli teknik adamın forvette sürpriz bir şekilde Adem Ljajic'e görev vermesi bekleniyor.
Son 2 maçında 4 puan kaybeden siyah-beyazlılarda sakatlığı süren Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Oğuzhan Özyakup ve cezalı Welinton, Kayserispor karşılaşmasında yok.
Sezonu kapatan Cenk Tosun'un da yokluğunda, teknik direktör Sergen Yalçın forvette Adem Ljajic’e görev vermeyi planlıyor.
Beşiktaş’ın Kayserispor karşılaşmasına; Ersin - Rosier, Vida, Montero, N’Sakala - Josef - Ghezzal, Hutchinson, Dorukhan, N’Koudou - Ljajic 11’iyle çıkması bekleniyor.
Üçer sarı kartı olan Hutchinson, Rosier, Necip, Larin ve Dorukhan kart görmeleri halinde 38'inci haftada deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek.
Kaynak: Ntv Spor