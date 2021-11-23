UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda 5. hafta maçında Beşiktaş , Hollanda temsilcisi Ajax’la sahasında karşı karşıya gelecek. Siyah Beyazlılar'ın teknik direktörü Sergen Yalçın ve tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson maç öncesi düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.





Atiba: İşler iyi gitmiyor

Basın toplantısında ilk olarak sözü alan isim Atiba oldu. Tecrübeli futbolcu kötü bir dönemden geçtiklerini kabul ederek, "İşler iyi gitmiyor dediğiniz gibi. Futbolda inişler çıkışlar oluyor, şu anda olmak istemediğimiz bir noktadayız ve hepimiz de bunun bir parçasıyız. Önemli olan bu durumdan nasıl çıkacağını bilmektir. Önemli bir maç olacak bizim için. Grubu iyi şekilde bitirmek için önemli bir maça çıkacağız. İki maç var ve 6 puanla grubu tamamlamak bizim için iyi olur. Özgüvenimizi tekrar kazanmak için iyi bir performans gösterip istediğimiz sonucu yarın almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sakatlık açıklaması

Bu sezon sık sık sakatlanmasıyla ilgili olarak ise tecrübeli futbolcu, "Çok fazla sakatlık yaşamış bir oyuncu değilim, geçmişe oranla bu sezon fazla oldu. Bunu belki de kötü şansla değerlendirebiliriz. Tüm bu maç yoğunluğunu da üst üste koyarsak bu sakatlıkların neden olduğunu anlayabiliriz. Uzun süredir bir arada değildik, artık beraber oynayacağız. İyi performanslar gösterip, bu durumdan çıkmayı hedefliyoruz." sözlerini sarf etti.









Sergen Yalçın: Kalan son 2 maç camiamız ve ülke puanı için prestij maçları haline geldi

Atiba'nın antrenmana geçmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sergen Yalçın oldu.

49 yaşındaki teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

"Başlangıçta hepimizin heyecanlı olduğu, 'Acaba bu grupta bir şeyler yapabilir miyiz, neler yapabiliriz' diye plan yaptığımız bir gruptu ancak oynanan 4 maç sonunda, şu anda grupta istediğimiz sonuçları alamayıp hedefsiz duruma düştük."

"Kalan son 2 maç camiamız ve ülke puanı için prestij maçları haline geldi. Hedefleri ne kadar yukarı koyarsanız, hayal kırıklıkları da o kadar büyük olur demiştim. Çok fazla hayal kırıklığı yaşamamak lazım. Oyuncu sakatlıkları bizi büyük sıkıntıya soktu."

"Biraz şans faktörünü de ortaya atarsak, maçların 1-2 tanesini kazanabilirdik ama bireysel hatalar ve yediğimiz basit goller istediğimiz noktada duramamamızı sağladı. Bu benim şahsi fikrim. Kalan 2 maç var, yarın da önemli bir takıma karşı oynayacağız."









'Camianın beklentisinin çok uzağındayız'

"Takım olarak da çok iyi durumda değiliz şu an. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde aldığımız sonuçlar beklentinin altında. Camianın beklentisinin çok uzağındayız ve bunun farkındayız. Bu oyun, zor bir oyun. Her türlü neticenin karşınıza çıkabileceği bir oyun. Tabii ki amacımız bunun önünü kesmek ve bir an evvel camiamızı normale döndürmek, olması gereken yere getirmek. Bu biraz zaman alacak ve belli bir süre gerektirecek gibi görünüyor."

"Oyunculardan her sene aynı performansları alamayabiliriz. Onlar da futbolcular, sürekli maç yapıyorlar. Zaman zaman performansları aşağı düşebilir ama bunun çok uzun olması bizi sıkıntıya sokuyor. Mental açıdan, 1-1.5 aydır bu konuşmaları yapıyoruz. Bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Bunu yapabilecek gücümüz de oyuncu kalitemiz de var. Bunu yapmamamız için hiçbir sebep yok. Normalleşme sürecine geçmek istiyoruz. Bu gidişat bu şekilde devam edemez. Hepimiz bunun farkındayız."

'Fikir ayrılıkları maalesef çok net şekilde görülüyor'

"Futbolda işler iyi gitmediği zaman doğal olarak fikir ayrılıkları maalesef çok net şekilde görülüyor. Oyun içinde tartışmalar oluyor, oyun içindeki tartışmaların olmaması gerektiğini düşünmüyorum, oyuncular oyun içinde tartışabilirler, hararetli olmadıkça normal. Sonuçlar ve oynanan oyunların herkes farkında, oyuncular da, biz de. Yaklaşık 2 aydan beri bu sıkıntının içindeyiz, toparlanmamız gerektiğinin farkındayız. Daha birlikte hareket etmeliyiz, birbirimize güvenmeliyiz, bunların hepsinin farkındayız. Bunlar umarım yarınla birlikte yavaş yavaş ortaya çıkar. Böyle devam edemeyiz, bunun da farkındayız. Hepimizin sorumlulukları var, arkamızda çok ciddi bir taraftar desteği var, camiamıza karşı sorumluluklarımız var."

Taraftara çağrı

"Taraftarımız da umarım geçen sene bu kadar mücadele edip, bütün kupaları alan oyuncularını yalnız bırakmayacaktır. Beşiktaş taraftarı bunu her zaman yapar."

Batshuayi oynayacak mı?

"Yarın Batshuayi ilk 11'de olmayacak. Belki 20-30 dakika kullanabiliriz ama maça onunla kesinlikle başlamayacağız. Bir sakatlıktan çıktı ve hafta sonu da ona ihtiyacımız olacak, yarın onu zorlamak istemiyoruz."