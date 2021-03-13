Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın rakip tanımıyor

Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Gaziantep’i 2-1 mağlup ederken teknik direktör Sergen Yalçın’ı kaybetmişti. Başarılı çalıştırıcı, bu sezon gördüğü 4. sarı kart nedeniyle dünkü Başakşehir mücadelesinde kulübede değil, locada yer aldı. Ancak 48 yaşındaki çalıştırıcının belki stattaki yeri değişti ama takımının başarılı futbolu ve galibiyet serisi aynen devam etti! Sergen Yalçın, tribünde olmasına rağmen yine rakip tanımadı! Başarılı teknik adam, hafta boyunca takımını en iyi şekilde hazırladı. Başakşehir’i adeta ezberletti. Sergen Yalçın, teknik ekibine de olası tüm senaryolara göre yapılacak hamleleri anlattı.





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Heyecanla izledi

Siyah-Beyazlılar, zorlu geçen maçta 2 kez öne geçip, yakalandı. Ancak yenilen her golden sonra Kara Kartal oyuna ağırlığını koymayı başardı. Sergen Yalçın, 90 dakikayı büyük bir heyecanla takip etti. 48 yaşındaki çalıştırıcı, atılan her golde büyük sevinç yaşadı. Ancak en büyük mutluluğu Josef’in skoru 3-2’ye getiren sayısında yaşadı. Sergen Yalçın, Başakşehir’in beraberlik için baskı kurduğu son anları büyük bir heyecanla takip etti. Hakemin son düdüğüyle birlikte hem rahat bir nefes aldı hem de maç eksiğine rağmen haftayı lider bitirmenin gururunu yaşadı.







