UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Ajax'ı konuk eden Beşiktaş , sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma fırsatını daha önce yitiren Siyah Beyazlılar, 3. olup Avrupa Ligi'nde devam etme şansını da kaybetti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımının başında Avrupa kupalarında galibiyet sevinci hasretini sürdürdü. Beşiktaş, Yalçın yönetimindeki 7 Avrupa kupası maçında bir beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.

Yalçın yönetiminde geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup olan ve Avrupa Ligi'nde Portekiz'in Rio Ave takımıyla 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, bu sezonki 5 Şampiyonlar Ligi maçını ise mağlubiyetle tamamladı. (AA)





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