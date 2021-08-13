Süper Lig 'de 2021/22 sezonunun açılış maçında Çaykur Rizespor 'u konuk edecek Beşiktaş 'ta teknik patron Sergen Yalçın, karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İyi bir başlangıç yapmak istediklerini vurgulayan Yalçın, "Heyecanlıyız. Yaptığımız iş buna çok açık. Heyecanımızı kaybedersek bu işi yapamayız. İnşallah iyi bir başlangıç olur." dedi ve ekledi:

"Hazırlık aşamasındayız. Ghezzal daha yeni geldi. Vida, Rosier, Kenan olsun geç katıldılar. 10-15 gün içinde eksiklerimizi de gidereceğiz ve tam takım olacağız gibi görünüyor. Bu 3 maçlık süreçte ve milli arada hazırlık süreci devam ediyor gibi görüyoruz."







