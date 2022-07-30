Beşiktaş haberi: Serdar Saatçı affedilmedi

Avusturya kampında oynanan Plzen maçında oyuna girdikten 12 dakika sonra hata yaptığı gerekçesiyle Valerien Ismael'in oyundan aldığı Serdar Saatçı, yedek kulübesine gitmeyip tepki göstermiş ve doğrudan soyunma odasının yolunu tutmuştu. Aynı gün Fransız teknik adamın raporuyla kadro dışı bırakılan Serdar, İspanya kampına götürülmemişti. Oyuncu sonradan özür dilese de teknik direktör Valerien Ismael'in 19 yaşındaki stoperi affetmediği öğrenildi. Serdar'la transfer dönemi içinde yolların ayrılması bekleniyor.