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Beşiktaş haberi: Pjanic göz kamaştırıyor

Beşiktaş'ın süperstarı Miralem Pjanic, sakatlık sürecinin ardından Sporting maçı öncesi antrenmanlarda sergilediği etkili performansla dikkat çekiyor.

18 Ekim 2021, Pazartesi 10:01 Son Güncelleme:
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Beşiktaş haberi: Pjanic göz kamaştırıyor

Beşiktaş 'ın Bosna Hersekli süperstarı Miralem Pjanic, adale sakatlığı yaşaması sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalmıştı. Başakşehir maçı öncesinde sağlığına kavuşsa da UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sporting’le oynanacak mücadele düşünülerek riske edilmeyen başarılı futbolcu, takım çalışmalarında sergilediği etkili görüntüyle dikkat çekiyor.

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Performansıyla teknik ekibin beğenisini kazanan tecrübeli futbolcu, dev mücadelede görev yapmaya hazır. Başarılı ismin, bugün yapılacak son idmanda eksiklerini tamamen kapatıp yarın akşam Vodafone Park’ta oynanacak önemli 90 dakikada takımına zaferi getirmek için elinden gelenin en iyisini yapması bekleniyor.

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