Beşiktaş haberi... Josef de Souza: Bu kadar çabuk adapte olacağımı düşünmüyordum
Beşiktaş'ın başarılı orta sahası Josef de Souza, Türkiye Kupası zaferiyle sonuçlanan Antalyaspor finalinin ardından açıklamalarda bulundu. Souza, "Açıkça söylemek gerekirse, Beşiktaş'a bu kadar çabuk adapte olacağımı düşünmüyordum. Bu noktaya gelmek için çok çalıştım, Allah'ın da yardımıyla bu noktadayım." dedi.
Başarılı Brezilyalı orta sahanın açıklamaları şu şekilde:
"Bir kere daha Allah'a şükür. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. İlk yarı skoru yakaladık, 2. yarı skoru koruduk. Çok yorgunduk, belli de olmuştur. Tüm sene için herkese tebrikler. Aslında açıkça söylemek gerekirse, Beşiktaş'a bu kadar çabuk adapte olacağımı düşünmüyordum. Bu noktaya gelmek için çok çalıştım, Allah'ın da yardımıyla bu noktadayım.
Önceden dediğim gibi bu başarıyı yakalamak için 10 sene bekledim, çok çalıştım. Umarım bu başarının devamını getirip, bu güzel taraftarı daha da mutlu ederiz."