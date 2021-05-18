Başarılı Brezilyalı orta sahanın açıklamaları şu şekilde:

"Bir kere daha Allah'a şükür. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. İlk yarı skoru yakaladık, 2. yarı skoru koruduk. Çok yorgunduk, belli de olmuştur. Tüm sene için herkese tebrikler. Aslında açıkça söylemek gerekirse, Beşiktaş'a bu kadar çabuk adapte olacağımı düşünmüyordum. Bu noktaya gelmek için çok çalıştım, Allah'ın da yardımıyla bu noktadayım.

Önceden dediğim gibi bu başarıyı yakalamak için 10 sene bekledim, çok çalıştım. Umarım bu başarının devamını getirip, bu güzel taraftarı daha da mutlu ederiz."







