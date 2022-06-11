Beşiktaş haberi... Fırat Fidan: Gençlerle tarihe geçtik

Siyah-Beyazlılar, son dönemde öze dönüş politikasına yöneldi. Bu dönem içerisinde Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan, Serdar Saatçı ve Kerem Kalafat gibi isimler A Takım’a kazandırıldı. Bu başarıdaki en büyük pay sahibi de şüphesiz akademiden sorumlu Fırat Fidan oldu. ‘Gençler gelmeye devam edecek’ diyen Fidan, başarının sırrını da FANATİK’e anlattı.

Fidan şunları söyledi: “Altyapıda önemli olan futbolcuların bir üst takıma geçişini sağlamak. Bunu da bu sene en iyi şekilde, hatta tarihe geçerek, yaptık. Tam 11 oyuncumuz, A Takım ile antrenmanlara çıktı ve altyapıdan yetişen oyuncuları oynatma konusunda açık ara zirvede yer aldık. Altyapıdaki hiçbir oyuncumuzu tek bir hoca da seçmedi. Tamamına koordinasyon kurulu tarafından ve özenle 4-5 hocanın imzasıyla karar verildi.”

‘22 oyuncu ve 56 maç...’

“U-19 takımımız ligin en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı oldu. Üstelik sezon içinde üç ayrı teknik sorumlu ile çalıştılar. Sürekli A Takım’a oyuncu verdiğimizden dolayı U-19 takviyesini U-17 ile yaptık. Çoğu maça 4 yedekle çıktı. Bu sürede 22 genç yetenek, 10 ayda 56 maça çıktı. 17 farklı deplasmana gidilirken, 39 bin 524 km yolculuk yapıldı. Ligde en çok gol atan (88), en çok deplasman golü atan (41), dış sahada averajı en yüksek takım (14), içeride en az gol yiyen 2. takım (12) olduk. Ligde ortalama 111.587 km koştuk.”

‘Altyapıdan bin 838 dakika’

“A Takım’a çıkan oyuncular bin 838 dakika süre aldı. A Takım’ın kalecilerini akademi oluşturdu. Koray Yağcı 17, Semih Kılıçsoy 16, Emirhan İlkhan 14 gol katkısı verdi. Bu arada Kartal’ın başarısında oyuncularla tek tek özel olarak ilgilenildi. Tüm altyapı oyuncularına psikolojik destek verildi. Önceden müfredatı belirlenen eğitimler doğrultusunda İngilizce eğitimleri de yer aldı.”

Tek tek ilgilenildi

Siyah-Beyazlılar, oyuncularını pek çok hoca eşliğinde takip etme fırsatı buldu. Özel diyetisyenlerin ilgilendiği oyuncuların tüm verileri an ve an takip edildi. Velilerle tek tek iletişim kurulup, profesyonel eğitmen eşliğinde onların son durumlarına hakim olundu.

Mertcan Polat