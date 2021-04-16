Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş sahasında Ankaragücü ile 2-2'lik skorla berabere kaldı. Mücadelenin ardından Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Emre Kocadağ'ın o açıklamaları:

"Rakiplerimiz de maç oynayacak, onların da maçları zorlu geçecek. Onların da kayıpları olacaktır, moral bozmamak lazım. Ben bu takımın hedefine ulaşacağına inanıyorum."

Aboubakar ve Oğuzhan açıklaması

"Aboubakar yarın idmanlara başlayacak bildiğim kadarıyla. Oğuzhan'da üzücü bir sakatlık oldu, MR çekilecek, sağlık heyeti karar verecek ama 1-2, hatta 3 maç kaybedecek gibi duruyor."







