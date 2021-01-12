Santrfor transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Mario Mandzukic'in alternatifi olarak belirlediği Kenan Karaman için Fortuna Düsseldorf ile temaslara başladı. 26 yaşındaki milli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek olmasına rağmen Kartal, başarılı forveti ara transferde kadrosuna dahil etmek için Alman kulübüne yaptığı teklife, "650 bin Euro bonservis bedeli istiyoruz" cevabını aldı.

KENAN DA BEŞİKTAŞ'A GELMEK İSTİYOR

A Milli Takım'ın da kadrosunda yer alan Kenan'ın bonservisini almak için yönetim temaslarını sürdürüyor. Ancak ekonomik sorunlardan dolayı bu parayı verme ihtimali zayıf olan Beşiktaş'ın olumsuz bir durumda deneyimli oyuncuyu sezon sonu takıma kazandıracağı belirtildi. Milli futbolcunun da siyah-beyazlı takıma gelmek için istekli olduğu kaydedildi.

Kaynak: Sabah





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