Beşiktaş 'ın kadro dışı oyuncularından Douglas'ın durumu, İspanyol basınının da ilgisini çekti. İspanyol basınından Sport, Beşiktaş'ta sadece 7 maçta forma giyen Douglas'ın Siyah-Beyazlılar'dan aldığı ücrete geniş yer verdi.





2019'da 3 yıllık sözleşme

2014'te ülkesi Brezilya'nın Sao Paulo ekibinden Barcelona'ya transfer olan Douglas, sonrasında Sporting Gijon ve Benfica formalarını kiralık olarak giymişti. Brezilyalı sağ bek, 2018-19'da ise beklentileri karşılayamadığı Barcelona'dan Sivasspor'a kiralanmıştı.

Sivasspor'da başarılı bir performans sergileyen Douglas, 2019'un yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın kadrosuna katıldı. Douglas, 1.5 milyon Euro imza parası ve yıllık 800 bin Euro maaş karşılığında 3 senelik sözleşme imzaladı.

Sadece 7 resmi maçta oynadı!

Douglas, ilk sezonunda Beşiktaş ile sadece 7 resmi maça çıkabildi. Bu 7 resmi maçta toplam 456 dakika süre aldı. 26 Ocak 2020'de deplasmanda oynanan Göztepe maçından sonra ise bir daha hiç süre alamadı.

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Maç başı maliyetiyle en pahalı oyuncu

Douglas, 2019-20 sezonunun neredeyse ortasından itibaren hiç Beşiktaş forması giymedi. Toplam kazandığı ücreti, 7 maç Beşiktaş forması giydiği için elde etmiş oldu ki bunun maç başına miktarı da 557 bin Euro'ya gelmekte. Sport'un da belirttiği gibi Douglas, maç başı maliyetiyle Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncusu oldu.