Beşiktaş haberi: Dorukhan Toköz, Real Betis yolcusu

Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Dorukhan Toköz'ün menajeri İtalya ve İspanya'dan kulüplerle görüşme halinde. La Liga ekibi Real Betis, 24 yaşındaki orta sahaya abayı yakmış durumda. Ekonomik sıkıntılar yaşayan İspanyol kulübü, yazın William Carvalho'yu satarak bonservis geliri elde etmek ve bu oyuncunun yerini Dorukhan ile doldurmak istiyor. İspanyol basını, Real Betis Sportif Direktörü Antonio Cordon'un, Dorukhan'ın tüm maçlarını izlediğini yazdı.

Kaynak: Sabah







