Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak Dorukhan Toköz, Siyah Beyazlılar ile yaptığı görüşmelerde henüz anlaşma sağlayamadı.

Yeni kontrat şartlarını yeterli bulmayan 24 yaşındaki oyuncu, haziran ayında serbest kalacak.

Türkiye'den başta Fenerbahçe olmak üzere teklifler alan Dorukhan'ın ilk hedefi kariyerine yurt dışında devam etmek.





Siyah beyazlı kulübün kendisine yapacağı son teklifi bekleyen milli futbolcu, yine anlaşma sağlanamaması halinde önceliğini Avrupa’dan yana kullanacak.

Dorukhan, son 1 ayda formasında da uzak kaldı. Sezonun ilk periyodunda sürekli görev alan 24 yaşındaki oyuncu, son 6 maçın 4'ünde şans buldu.

Dorukhan ceza ve sakatlık problemi yaşamamasına rağmen, Siyah Beyazlılar'ın son 6 lig karşılaşmasında sadece 63 dakika forma giydi.

Kaynak: Ntv Spor